НКРЭКУ выдала "Укрзализныце" новую лицензию на распределение э/э

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в соответствии с законом "О рынке электроэнергии" выдала ПАО "Укрзализныця" лицензию на распределение э/э.

Соответствующее постановление комиссии №1395 от 8 ноября 2018 года обнародовано на сайте ведомства.

В тоже время, в рамках реформирования рынка электроэнергии, предусматривающего разделение деятельности по ее распределению от деятельности по поставке, комиссия своим постановлением аннулировала старую лицензию на распределение э/э, а также лицензию на поставку э/э по регулированному тарифу.

Согласно документу, новая лицензия вступает в силу 1 января 2019 года. До этого момента "Укрзализныця" должна обеспечить завершение всех организационных мероприятий, связанных с аннулированием старых лицензий и выдачей новой.