"Нафтогаз" и ЕБРР подписали меморандум о сотрудничестве по сокращению метановых выбросов

НАК "Нафтогаз Украины", Министерство экологии и природных ресурсов и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 12 ноября подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сокращения в газовом секторе метановых выбросов.

Соответствующая программа по сокращению выбросов, которую разработают стороны в рамках меморандума, будет включать в себя внедрение более современных и продвинутых методов измерения выбросов, улучшение системы инвентаризации выбросов, а также разработку дорожной карты инвестиций. В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита в размере EUR52 млн для АО "Укргазвыдобування", уточнил директор отдела энергоэффективности и климатических изменений ЕБРР Терри Маккаллион во время подписания меморандума в ходе IX международного форума по энергетике для устойчивого развития в Киеве в понедельник.

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Средства будут инвестированы в современное оборудование для рекуперации тепла во время газопереработки, сокращения выбросов углекислого газа, а также обеспечения надежной добычи газа.

"Инвестициям будет предшествовать диагностика текущей ситуации, определение четких процедур мониторинга, отчётности и проверки", - сказал Т.Маккаллион, добавив, что соответствующее решение о выделении средств может быть принято до конца 2018 года.