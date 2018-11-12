Экономика

16:17 12.11.2018

"Нафтогаз" и ЕБРР подписали меморандум о сотрудничестве по сокращению метановых выбросов

1 мин читать
"Нафтогаз" и ЕБРР подписали меморандум о сотрудничестве по сокращению метановых выбросов

НАК "Нафтогаз Украины", Министерство экологии и природных ресурсов и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 12 ноября подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сокращения в газовом секторе метановых выбросов.

Соответствующая программа по сокращению выбросов, которую разработают стороны в рамках меморандума, будет включать в себя внедрение более современных и продвинутых методов измерения выбросов, улучшение системы инвентаризации выбросов, а также разработку дорожной карты инвестиций. В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита в размере EUR52 млн для АО "Укргазвыдобування", уточнил директор отдела энергоэффективности и климатических изменений ЕБРР Терри Маккаллион во время подписания меморандума в ходе IX международного форума по энергетике для устойчивого развития в Киеве в понедельник.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Средства будут инвестированы в современное оборудование для рекуперации тепла во время газопереработки, сокращения выбросов углекислого газа, а также обеспечения надежной добычи газа.

"Инвестициям будет предшествовать диагностика текущей ситуации, определение четких процедур мониторинга, отчётности и проверки", - сказал Т.Маккаллион, добавив, что соответствующее решение о выделении средств может быть принято до конца 2018 года.

Теги: #нафтогаз #ебрр #метан
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ГП "Энергорынок" должен рассчитаться с Криворожской ТЭЦ для последующей подачи газа "Нафтогазом" – Коболев

"Нафтогаз" уверен в обоснованности своих требований по новому арбитражу с "Газпромом" в Стокгольме — Витренко

Арбитраж объединил иск Газпрома о расторжении транзитного контракта и $12-миллиардный иск Нафтогаза о тарифе

ЕБРР выделил "Укрзализныци" $150 млн на приобретение новых грузовых полувагонов

Долг "Укрнафты" перед госбюджетом к середине 2018 г. достиг 27,9 млрд грн

ГФС требует от "Нафтогаза" уплаты 16,3 млрд грн НДС по выигрышу в Стокгольмском арбитраже

Запаси 2P "Нафтогазу" на кінець 2017 р. становили 304 млрд куб. м природного газу

Запасы 2P "Нафтогаза" на конец 2017г составляли 304 млрд куб. м природного газа

"ДТЭК Нафтогаз" планирует в 2019г увеличить добычу газа до 12%

Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" по новым искам увеличились до $12 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко призвал президента и Кабмин вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в нескольких городах Украины

Украина может стать Техасом в Европе – Перри

Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в 3 раза

Зубко пообещал посодействовать решению проблемы с теплоснабжением в Смеле

Минэнергоугля инициировало рассмотрение СНБО вопроса обеспечения э/э севера Луганской области

Британская Cadogan получит $1,72 млн за передачу "Надра Украины" 15% в сланцевом проекте в западной Украине

Доходы местных бюджетов в ходе децентрализации возросли более чем втрое с 2013г - президент

Нефть умеренно дорожает на заявлениях Саудовской Аравии

Санкции США помешали "ЛУКОЙЛу" инвестировать в иранские месторождения

Аукцион импрессионистов Christie's собрал на 42% меньше по сравнению с 2017 годом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА