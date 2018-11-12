Экономика

16:12 12.11.2018

Украина может стать Техасом в Европе – Перри

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Украина может стать Техасом в Европе – Перри

Украина имеет большой ресурсный потенциал и может стать европейским Техасом, заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Бизнес-совета США-Украина.

"Вы можете не только быть основным поставщиком в плане завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи в Украине таков - и это своего рода мое заявление: Украина может стать Техасом в Европе", – сказал он в Киеве в понедельник.

Р.Перри отметил "впечатляющий" потенциал для такого развития.

"Я напоминаю людям, которые 10 лет тому назад нам (в Техасе – ИФ) рассказывали, что в мире уже добыто все выкопное топливо. Они называли то время пиком добычи нефти, помните? Некий человек путешествовал по стране, рассказывая о пиках добычи нефти. А эти ресурсы всегда были там и инновации и технологии позволили нам получить доступ к ним. И сегодня США являются страной номер один в добыче нефти и газа в мире", – сказал Р.Перри, который был губернатором штата Техас в 2000-2015 гг.

По его словам, США продолжат помогать Украине в разработке Национального плана энергетической стабильности, а также продолжат сотрудничество в создании межведомственного оперативного штаба на случай диверсий и ядерных инцидентов.

В то же время Р.Перри сообщил, что многие американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной: "У нас есть много компаний, которые будут заинтересованы прийти сюда и пообщаться с украинским правительством по вопросу геологической разведки, прокладке планируемых трубопроводов, по инфраструктурному потенциалу, который дает многим гражданам Украины работу и улучшение качества их жизни".

Теги: #энергетика #сша #рик_перри #украина #газ
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