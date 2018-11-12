Экономика

11:52 12.11.2018

Порошенко заявил, что не подпишет бюджет-2019, если в нем не учтут его пожелания по системе субсидий

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Порошенко заявил, что не подпишет бюджет-2019, если в нем не учтут его пожелания по системе субсидий

 Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости увеличить финансирование системы субсидирования населения и не намерен подписывать государственный бюджет в 2019 году, если в нем не будут учтена соответствующая его позиция.

"Я общался с правительством и моя принципиальная позиция – защитить людей и усовершенствовать и расширить систему субсидий, увеличить выделение средств на ее выполнение. Принципиальная позиция: ни один бедный и ни один незащищенный человек точно не должен пострадать. Ни один бедный, ни один незащищенный человек не должен платить больше. И у нас есть абсолютно четкое взаимопонимание, что мы именно в таком направлении и будем действовать", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.

"Сейчас нужно на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается. И это не просто мой призыв, а это принципиальная позиция относительно формирования бюджета 2019 года ко второму чтению. Подчеркну отдельно: если этой позиции не будет в бюджете, если не учтут позицию президента при подготовке в парламенте, я бюджет этот не подпишу – сделаю то, что никогда не делал", - добавил глава Украинского государства.

Он также подчеркнул, что система монетизации субсидий должна предусматривать реальные выплаты людям, потребившим меньше энергоресурсов, чем предусмотрено. "Есть принципиальная позиция по монетизации субсидий… Бедный человек устанавливает с помощью государства систему энергоэффективности, меньше потребляет газа - он должна получать деньги за экономию", - сказал президент.

"Те, кто экономит энергоресурсы, использует суммы меньшие, чем предусмотрено законом - хотя мы все равно за счет средств налогоплательщиков из государственного бюджета тратим живые деньги, это никакие не зачеты - на субсидии, так вот каждый человек, который сэкономил, имеет право сэкономленную разницу получить – подчеркиваю - живыми деньгами", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #порошенко
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