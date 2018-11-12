Экономика

11:02 12.11.2018

Ставки фрахта нефтетанкеров достигли максимума за 2 года, но вряд ли останутся такими - эксперты

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Ставки фрахта нефтетанкеров достигли максимума за 2 года, но вряд ли останутся такими - эксперты

Американские санкции против Ирана и торговая война США и Китая стали причиной подъема ставок фрахта танкеров до максимума за два года, при этом суда меняют свои маршруты для загрузки нефти в других нефтедобывающих государствах, пишет The Wall Street Journal.

Экспорт нефти из Ирана, который является пятым по величине производителем в мире, упал примерно на 50% с мая, когда США вышли из договора СВПД. В начале ноября вступил в силу последний пакет санкций.

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Нефтяные трейдеры и брокеры танкеров сообщают о том, что Саудовская Аравия пытается заполнить образовавшуюся "дыру" более чем в 1 млн баррелей в сутки. Между тем Китай остановил импорт американской нефти и планирует заменить ее поставками из стран Западной Африки.

До начала торгового конфликта на долю Китая приходилось около четверти нефтяного экспорта США. Теперь американское топливо идет в другие страны, такие как Южная Корея, Нидерланды и Великобритания, отмечает главный судовой аналитик Bimco Питер Сэнд.

При этом брокеры указывают на повышение числа грузов в Китай из Нигерии, Анголы и Ливии.

Это сильно изменило маршруты движения супертанкеров - судов класса VLCC (very large crude-oil carriers), которым крупнейшие производители перевозят нефть через океаны. Поскольку покупатели готовятся к зиме и повышению спроса во время отопительного сезона, ставки фрахта подскочили более чем в четыре раза с сентября по октябрь и достигли $45 тыс. в сутки.

"Мы делаем хорошие деньги впервые с начала 2017 года, - заявил WSJ на условиях анонимности главный исполнительный директор азиатской компании с более чем двумя десятками танкеров. - Как показывает история, неопределенность хороша для фрахтовых ставок, и на этот раз всё это происходит в пиковый сезон спроса. Вопрос в том, как долго это продлится".

Решение США об исключении восьми стран (Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Турция и Тайвань) из числа тех, на которые будут распространяться санкции, если они продолжат покупать нефть у Ирана, дает необходимую выручку иранской госкомпании National Iranian Tanker Co. (NITC). По словам брокеров, около 65% танкеров NITC поставляют топливо именно в эти государства. Они традиционно закупают порядка 70% нефтяного экспорта Ирана.

Белый дом хочет сократить этот поток, однако брокеры говорят, что это вряд ли произойдет в ближайшее время, поскольку тогда цены на нефть могут подскочить до $100 за баррель, что потенциально может подорвать экономический рост в США, отмечает WSJ.

При этом NITC, по мнению экспертов, может увеличить число используемых судов, поскольку другие судовладельцы избегают Иран из-за опасений подпасть под американские санкции. Иранская компания владеет 38 VLCC и несколькими танкерами меньшего объема.

Общемировой флот VLCC насчитывает 733 танкера. Для безубыточности ставки фрахта должны превышать $25 тыс. в сутки, но до недавнего взлета они оставались ниже этого уровня с апреля 2017 года.

Тем не менее, отраслевые эксперты полагают, что скачок стоимости перевозок может быть кратковременным, поскольку продавцы и покупатели подстроятся под новые торговые реалии.

"Октябрьский взлет ставок - это "прыжок дохлой кошки" (кратковременное восстановление роста при сильном падении рынка - прим. ИФ). Загруженность танкеров существенная, а спрос на нефть может ослабеть из-за по-прежнему значительных запасов. Давление на ставки фрахта возобновится в 2019 году", - прогнозирует П.Сэнд.

По словам греческого владельца нефтетанкеров, поставляющего иранскую нефть последние четверть века, это произойдет уже в декабре.

"Как только новые маршруты установятся, а сезонный спрос исчезнет, мы, вероятно, вернемся к мизерным ставкам, - заявил он. - Я не предполагаю устойчивого восстановления стоимости фрахта до 2020 года".

Теги: #фрахт #ставки #нефть #нефтепродукты
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