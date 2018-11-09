Экономика

19:02 09.11.2018

Мининфраструктуры планирует развитие аэропорта "Черновцы" на основе ГЧП

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Мининфраструктуры планирует развитие аэропорта "Черновцы" на основе ГЧП

Министерство инфраструктуры Украины планирует развитие Международного аэропорта (МА) "Черновцы" им.Каденюка на основе государственно-частного партнерства с привлечением консультантов от International Finance Corporation.(IFC)

"Обсуждаем с секретарем Черновицкого городского совета Василием Проданом и коммунальными службами вопросы развития местного аэропорта на основе государственно-частного партнерства с привлечением консультантов IFC", - сообщил советник министра инфраструктуры Юрий Гусев на своей странице в Facebook в пятницу.

Он отметил, что аэропорт в нынешнем году показал позитивную динамику пассажиропотока: за 10 месяцев он вырос на 45% по сравнению с показателем за весь 2017 год, а всего по итогам этого года ожидается рост более чем на 50% – до 75 тыс.

Как сообщалось, Мининфраструктуры считает необходимым реконструировать ряд региональных аэропортов, в частности, что аэропорт "Черновцы" мог принимать воздушные суда типа Boeing-737-800/900, Аirbus-320/321.

МА "Черновцы" - аэропорт в юго-западной части Украины, в 30 километрах от границы с Румынией. В 1999 распоряжением правительства он получил статус международного.

В аэропорту есть две ВПП. Основная используется в повседневной работе по приему/отправке воздушных судов, имеет асфальтобетонное покрытие, размеры – 2216 м в длину и 42 м в ширину, по несущей способности относится к классу 2 (PCN 21/F/D/W/T) и позволяет принимать самолёты типа: Ан-12, Як-42, Ту-134, Boeing-737, Аirbus-320. Дополнительная— грунтовая, расположена параллельно основной, в работе аэропорта не используется. Пропускная способность аэропорта составляет 12 взлетов/посадок в час.

КП "МА "Черновцы" в 2017 году увеличил выручку в 3,3 раза – до 14,1 млн грн, однако его чистый убыток составил 1,58 млн грн по сравнению с чистым убытком 0,02 млн грн годом ранее.

Согласно информации на сайте аэропорта, в настоящее время регулярные рейсы в него раз в день совершает авиакомпания "Международные авиалинии Украины" на самолете Embraer-90.

Теги: #черновцы #гчп #мининфраструктуры
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