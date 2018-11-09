Экономика

13:10 09.11.2018

Процесс создания Национальной угольной компании начнется в ближайшее время – Гройсман

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Процесс создания Национальной угольной компании начнется в ближайшее время – Гройсман

Процесс создания Национальной угольной компании начнется в ближайшее время – Гройсман

Киев. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал начало процесса создания Национальной угольной компании (НУК) в ближайшее время.

"Мы приняли решение о создании Национальной угольной компании. Сейчас начнется процесс ее создания", – сказал он в ходе Часа вопросов к правительству в пятницу.

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Как сообщалось, в конце прошлого года Кабинет министров утвердил создание государственного предприятия "Национальная угольная компания", которое должно объединить большинство государственных активов отрасли. Соответствующее решение было обнародовано правительством еще в феврале 2018 года, однако до настоящего времени так и не было реализовано.

Образование НУК должно позволить оптимизировать структуру угледобывающих предприятий путем создания единого юридического лица, сконцентрировать трудовые и материальные ресурсы, достигнув их высокой эффективности и обеспечив публичность и прозрачность работы угледобывающих предприятий.

Кроме того, принятие распоряжения было рассчитано на начало процесса проведения реформирования угольной отрасли путем оптимизации непрофильных активов угледобывающих предприятий, повысить их инвестиционную привлекательность, ускорить темпы подготовки шахт к приватизации и привести цены на угольную продукцию до экономически обоснованного уровня.

Теги: #гройсман #нук #создание
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