Экономика

13:00 09.11.2018

Совет НБУ рекомендует Кабмину снизить риски разбалансирования финансового и валютного рынка в конце 2018-начале 2019гг

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Совет НБУ рекомендует Кабмину снизить риски разбалансирования финансового и валютного рынка в конце 2018-начале 2019гг

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендует Кабинету министров безотлагательно активизировать работу по улучшению качества прогнозирования динамики средств на Едином казначейском счете (ЕКС) для недопущения разбалансировки денежно-кредитного рынка в конце 2018 и в начале 2019 года, а также для предотвращения усиления девальвационного давления на гривню.

Как сообщается на сайте центробанка, весь перечень рекомендаций Совет НБУ утвердил по итогам заседания 30 октября 2018 года.

Совет НБУ также рекомендует правительству при планировании дефицита государственного бюджета исходить из необходимости приведения в среднесрочной перспективе соотношения объема государственного и гарантированного государством долга к ВВП к уровню, указанному в ст. 18 Бюджетного кодекса Украины (не более 60% ВВП – ИФ), и в дальнейшем поддерживать траекторию его снижения.

Кроме того, с целью уменьшения уязвимости госфинансов валютным рискам и увеличения их устойчивости в среднесрочной перспективе Совет НБУ считает важным проводить политику постепенного замещения госдолга в инвалюте заимствованиями в гривне (по мере погашения долговых обязательств, номинированных в иностранной валюте).

Совет НБУ также обратил внимание на необходимость развития внутреннего рынка государственных долговых обязательств (ОВГЗ) и рекомендует принять меры к постепенному удлинению сроков обращения новых ОВГЗ по мере снижения инфляции до целевого среднесрочного диапазона, упростить доступ инвесторов, в том числе, физических лиц, к рынку ОВГЗ, а также разработать программу по осуществлению выпусков целевых ОВГЗ, средства от эмиссии которых будут направлены на поддержку проектов развития и модернизации экономики Украины, содействие экспорту и импортозамещению.

Теги: #нбу #екс
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