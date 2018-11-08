Экономика

17:56 08.11.2018

ГФС требует от "Нафтогаза" уплаты 16,3 млрд грн НДС по выигрышу в Стокгольмском арбитраже

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ГФС требует от "Нафтогаза" уплаты 16,3 млрд грн НДС по выигрышу в Стокгольмском арбитраже

 НАК "Нафтогаз Украины" получил налоговое уведомление о занижении налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) на 16,3 млрд грн ($0,6 млрд) в связи с выигранным компанией спором у ОАО "Газпром" в Стокгольмском арбитраже по контракту на транзит, говорится в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций НАК, имеющемся в распоряжении агентства.

"Нафтогаз" возразил против вывода налоговой проверки, и на дату настоящего проспекта ценных бумаг не было ни пересмотренного решения налоговых органов, ни изменений в позиции компании", – отмечается в документе.

НАК поясняет, что Стокгольмский арбитраж присудил ему $4,63 млрд, из которых $3,87 млрд – компенсация потерь и убытков, а $0,76 млрд – проценты. Как отмечает компания, до 2016 года услугу по транзиту не облагались НДС, поэтому компания оплатила 4,75 млрд грн этого налога только за компенсацию за 2016-2017 годы, или за $0,9 млрд из присужденных $3,87 млрд. Однако ГФС сочла вусю сумму компенсации платой за услуги, на которую следует начислить НДС в 2018 году.

В проекте проспекта также говорится о налоговых претензиях и к "дочке" НАК – "Укртрансгазу": около 2,34 млрд грн по обязательствам по НДС и налогу на прибыль и около 1,57 млрд грн (суммарно около $0,15 млрд) за неправильно рассчитанные убытки, однако "Укртрансгаз" оспорил эти налоговые выводы в суде.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

По итогам первого полугодия 2018 года "Нафтогаз" и входящие в него компании отчитались об уплате в государственный бюджет 71,7 млрд грн налогов и дивидендов, или около 17,7% общих доходов госбюджета за этот период. За 2017 год НАК консолидированно уплатил в госбюджет 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.

НАК по итогам 2017 года получил чистую консолидированную прибыль 39,45 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,478 млрд грн.

Теги: #нафтогаз #налог #стокгольмский_арбитраж #суд #гфс
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