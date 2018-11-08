Экономика

17:18 08.11.2018

Рада приняла в целом законопроект об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей с иностранными номерами

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Рада приняла в целом законопроект об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей с иностранными номерами

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками.

Проект закона поддержали 245 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как отметила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, ко второму чтению народные депутаты подали 67 предложений к законопроекту, из которых комитет поддержал 10.

"Остальные 57 предложений можно объединить в две группы. Это - изъятие из взаимодействия Национальной полиции, чтобы и дальше нельзя было останавливать нарушителей таможенного законодательства. А вторая – значительное сокращение штрафов, чтобы снова провоцировать нарушения законодательства", – сказала Н.Южанина, представляя законопроект в парламенте в четверг.

Законопроект, в частности, предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях об установлении админответственности за вождение транспортным средством, за которым числятся нарушения сроков его временного ввоза или перемещения в режиме транзита, а также которое было использовано для предпринимательской деятельности.

В то же время, законопроект содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.

"Мы вносим изменения… чтобы именно Нацполиции предоставить право привлекать к админответственности. Это административное нарушение человеком, который водит автомобиль, то есть резидентом Украины. В то же время Нацполиция вносит данные в единую систему – и таможенники таким образом знают, что по данному автомобилю нерезидент, который помещал его в (соответствующий таможенный – ИФ) режим, нарушил таможенное законодательство. И уже по таможенному законодательству привлекать к ответственности будут таможенники", – пояснила Н.Южанина.

Как сообщалось, водители иномарок с иностранной регистрацией продолжают акцию у здания Верховной Рады в Киеве. Участники акции блокируют движение транспорта на ул.Грушевского.

Законопроект №8488 предлагает установить штрафы за нарушение срока пребывания автомобилей на иностранных номерах в режиме транзита. Помимо ныне действующего штрафа в размере 8,5 тыс. грн за нарушение срока более чем на десять суток, предлагается ввести санкцию за нарушение срока от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн, более 30 суток (а также потерю или разукомплектацию транспортного средства) – 170 тыс. грн или конфискацию авто по решению суда.

Штраф за нарушение срока пребывания автомобиля в режиме временного ввоза предлагается установить на уровне 17 тыс. грн в случае превышения срока на 10-20 суток, 85 тыс. грн – 30 суток, более месяца – 170 тыс. грн или конфискация.

Теги: #автомобили #еврономера #рада #закон
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