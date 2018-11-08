ДТЭК перевел с антрацита на газовый уголь уже третий блок Приднепровской ТЭС

"ДТЭК Энерго" завершил перевод энергоблока №9 Приднепровской ТЭС мощностью 150 МВт с антрацита на газовый уголь, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Переоборудование блока для сжигания газового угля заняло девять месяцев. В 2017 году компания перевела с антрацита блоки №7 и №8 Приднепровской ТЭС.

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Подключение к энергосистеме еще одного переоборудованного блока - №10 - намечено на декабрь 2018 года, сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Общая стоимость перевода энергоблоков №9 и №10 составит 300 млн грн.

В пресс-службе отметили, что за год работы Приднепровской ТЭС на газовом угле потребность в импортном антраците снизилась на 0,7 млн тонн. Станция прекратила использовать антрацит с 21 апреля 2018 года.

Для переоснащения энергоблока №9 смонтировали более 200 тонн тепло-механического оборудования (газо-, воздухо-, пылепроводы), установили три новых вентилятора в схеме газо-воздушной сушки топлива, заменили 16 старых горелок на новые (с низкой эмиссией оксида азота). На блоке также смонтировали автоматизированную систему управления технологическим процессом фирмы Emerson - для управления новыми пылесистемами и выполнили противопожарные мероприятия, позволяющие безопасно их эксплуатировать.

"В этом году мы полностью завершим перевод с антрацита на газовый уголь четырех блоков Приднепровской ТЭС общей мощностью 600 МВт. Украинский уголь – это залог стабильного энергоснабжения Украины. Чем больше тепловая генерация будет ориентироваться на топливо, которое добывается в Украине – тем больший положительный эффект получит государство и жители", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

Как сообщалось, ДТЭК с апреля 2017 года реализует поэтапный план перевода энергоблоков антрацитовых ТЭС компании на украинский уголь для минимизации импорта.

По словам гендиректора "ДТЭК" Максима Тимченко, осенью 2019 года компания намерена завершить работы по переводу минимум одного блока Криворожской ТЭС на сжигание угля газовой группы вместо антрацита. Сейчас разрабатывается проект, физические работы начнутся уже после прохождения отопительного сезона.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.