СК "Брокбизнес" застраховала сборную Украины по футболу на поездку в Чехию

ЧАО "Страховая компания "Брокбизнес" (Киев) застраховала Национальную сборную Украины по футболу и всю официальную делегацию во время поездки в Чехию, где 6 сентября в г.Угерске Градиште прошел дебютный для команды поединок в Лиге Наций со сборной Чехии.

Как говорится в сообщении СК, она заключила комплексный международный договор страхования путешествующих с Федерацией футбола Украины (ФФУ).

Согласно условиям договора, полис также покрывает транспортировки в медицинское учреждение, оплату медикаментов, неотложной стоматологической помощи, медицинскую репатриацию.

СК "Брокбизнес" указывает, что является официальным страховым партнером ФФУ, Федерации баскетбола Украины, Федерации кикбоксинга Украины "ВАКО", ДЮФЛУ, Украинской хоккейной лиги, Всеукраинской футбольной ассоциации студентов, футбольных клубов "Шахтар", "Карпаты", "Черкасский Днепр", Автомобильной федерации Украины.

СК "Брокбизнес" - украинская компания национального масштаба, работает на страховом рынке страны с декабря 1993 года. Основным акционером является ОАО "ЗНКИФ "Каскад-Инвест" (Украина) - 50%, остальные 50% принадлежат юридическим лицам-нерезидентам, а конечным бенефициаром в госреестре указан народный депутат Виталий Хомутынник.

Региональная сеть компании насчитывает около 50 подразделений по всей территории Украины. Имеет 39 лицензий, из них 20 - на добровольные, 19 - на обязательные виды страхования.

СК "Брокбизнес" в 2017 году увеличила чистые заработанные страховые премии на 18,1% – до 132,29 млн грн, объем передачи премий в перестрахование возрос на 6% – до 11,79 млн грн.

Чистый убыток компании в 2017 году составил 50,41 млн грн после 5,21 млн грн чистой прибыли годом ранее.