Экономика

21:53 07.09.2018

СК "Брокбизнес" застраховала сборную Украины по футболу на поездку в Чехию

2 мин читать

ЧАО "Страховая компания "Брокбизнес" (Киев) застраховала Национальную сборную Украины по футболу и всю официальную делегацию во время поездки в Чехию, где 6 сентября в г.Угерске Градиште прошел дебютный для команды поединок в Лиге Наций со сборной Чехии.

Как говорится в сообщении СК, она заключила комплексный международный договор страхования путешествующих с Федерацией футбола Украины (ФФУ).

Согласно условиям договора, полис также покрывает транспортировки в медицинское учреждение, оплату медикаментов, неотложной стоматологической помощи, медицинскую репатриацию.

СК "Брокбизнес" указывает, что является официальным страховым партнером ФФУ, Федерации баскетбола Украины, Федерации кикбоксинга Украины "ВАКО", ДЮФЛУ, Украинской хоккейной лиги, Всеукраинской футбольной ассоциации студентов, футбольных клубов "Шахтар", "Карпаты", "Черкасский Днепр", Автомобильной федерации Украины.

СК "Брокбизнес" - украинская компания национального масштаба, работает на страховом рынке страны с декабря 1993 года. Основным акционером является ОАО "ЗНКИФ "Каскад-Инвест" (Украина) - 50%, остальные 50% принадлежат юридическим лицам-нерезидентам, а конечным бенефициаром в госреестре указан народный депутат Виталий Хомутынник.

Региональная сеть компании насчитывает около 50 подразделений по всей территории Украины. Имеет 39 лицензий, из них 20 - на добровольные, 19 - на обязательные виды страхования.

СК "Брокбизнес" в 2017 году увеличила чистые заработанные страховые премии на 18,1% – до 132,29 млн грн, объем передачи премий в перестрахование возрос на 6% – до 11,79 млн грн.

Чистый убыток компании в 2017 году составил 50,41 млн грн после 5,21 млн грн чистой прибыли годом ранее.

Теги: #брокбизнесбанк
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ВСУ подтвердил право собственности Ощадбанка на здание в центре Киева в залоге по кредиту Брокбизнесбанку

ФГВФЛ вновь выставляет на продажу офис Брокбизнесбанка по стартовой цене 122,19 млн грн

Киевский офис Брокбизнесбанка выставлен на аукцион за 120,6 млн грн, 15 квартир банка "Форум" – за 27,8 млн грн

ФГВФЛ выставит на продажу офисы Брокбизнесбанка и Еврогазбанка

Ощадбанк намерен изъять у "Капитал Инвест ЛТД" здание в 2,6 тыс. кв. м в центре Киева по долгу Брокбизнесбанка в 187,4 млн грн

Фонд гарантирования вкладов на год продлил ликвидацию Брокбизнесбанка

"Брокбизнес" выиграла тендер на закупку услуг по ОСАГО 490 транспортных средств "Киевмедспецтранс"

Фонд гарантирования вкладов проведет электронные торги по продаже прав требования по выданным Брокбизнесбанком кредитам

АМКУ проверит законность приобретения акций АО "Брокбизнсбанк" предприятиями, возможно подконтрольными Курченко - СБУ

Фонд гарантирования рекомендует вкладчикам Брокбизнесбанка в Донецкой и Луганской областях получать средства в других регионах

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрнафта" в 2018 г. проведет не менее 18 операций ГРП

Переоборудованные из грузовиков автобусы с 2020г смогут работать на маршрутах до 80 км - проект

Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе, Brent у $76,2 за баррель

Технологические компании США хотят защиты в случае новых пошлин на импорт из Китая

Украина к 7 сентября намолотила 35,1 млн тонн зерновых и зернобобовых

Лондонская неделя моды полностью откажется от меха

Расследование Danske Bank затрагивает весь объем операций эстонского отделения, $150 млрд - WSJ

Туроператор Join UP пересмотрит условия сотрудничества с авиакомпаниями

Котировки еврооблигаций

Рост добычи газа возможен только благодаря усилиям частных компаний - Фукс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА