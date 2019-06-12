Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию Брокбизнесбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил о завершении выплаты гарантированного возмещения вкладчикам Брокбизнесбанка (Киев).

Согласно информации Фонда на сайте, ликвидатор банка 10 июня 2019 года подал документы в госреестр о прекращении банка как юридического лица.

Ликвидация Брокбизнесбанка началась 11 июня 2014 года.

По данным ГК "ВЕТЭК", она владела 40% акций Брокбизнесбанка. По данным банка, на 1 января 2014 года Александр Буряк владел 9,3961% его акций, Сергей Буряк - 9,3962%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2014 года по размеру общих активов Брокбизнесбанк занимал 16-е место (28,914 млрд грн) среди 180 украинских банков.