Экономика

21:30 07.09.2018

Туроператор Join UP пересмотрит условия сотрудничества с авиакомпаниями

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Туроператор Join UP! по итогам летнего сезона 2018 года пересмотрит условия сотрудничества с авиакомпаниями, сообщил исполнительный директор туроператора Дмитрий Сероухов.

"В настоящее время мы пересматриваем условия сотрудничества, сокращая перелеты именно с теми авиакомпаниями, с которыми было больше всего сбоев", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время турператор сотрудничает с четырьмя авиакомпаниями в чартерном направлении и с 11 - по регулярным рейсам.

Комментируя развитие авиакомпании SkyUp, он отметил, что ее самолеты "были взяты в лизинг без привлечения внешних инвесторов".

Вместе с тем, комментируя финансовые ресурсы, привлеченные для приобретения самолетов, Д.Сероухов отметил: "Авиакомпания SkyUp создана за счет собственных средств, реинвестированных в развитие бизнеса и туристического рынка Украины и при поддержке банков-партнеров".

По его словам, первый PDP (Pre-Delivery Payment) на покупку самолетов уже осуществлен.

"В целом в развитие авиапарка SkyUp на первом этапе мы вложили около $4 млн, которая включает в себя оплату по контракту с Boeing и лизинг самолетов у Boeing, которые мы сегодня используем. Два следующих PDP 2019-го и 2020 гг. будут осуществлены собственными силами", - сказал он.

Д.Сероухов также сообщил, что для дальнейшего финансирования развития флота авиакомпании планируется привлечь финансовые организации США и Европы, которые специализируются на финансировании и покупке самолетов.

Вместе с тем он отметил, что Join UP! в настоящее время не рассматривает планы о развитии собственной сети гостиниц.

Кроме того, по итогам 2018 года турператор планирует отправить около 1 млн туристов.

Согласно оценкам компании, она занимает около 31% туристического рынка Украины. Соответственно, рыночная доля Join UP! составляет около 31%.

Полный текст интервью читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

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