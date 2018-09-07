Экономика

16:00 07.09.2018

ДТЭК готовит иск к РФ по утраченным в Крыму активам

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ДТЭК готовит иск к РФ по утраченным в Крыму активам

 ДТЭК, не дождавшись ответа на выдвинутую им претензию по утраченным в аннексированном Крыму активам, начал подготовку иска в международные суды, сообщил генеральный директор энергохолдинга Максим Тимченко.

"Мы выдвинули претензию, ждали ответа, но он не поступил. Поэтому в настоящее время уже готовятся судебные слушания", - сказал он журналистам в Полтавской области в пятницу.

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По словам гендиректора, сейчас осуществляется оценка ущерба в результате утраченных в Крыму активов.

"ДТЭК Крымэнерго" являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии на Крымском полуострове. Обеспечивал более 80% поставок электроэнергии на его территории.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #крым #активы #дтэк #тимченко #суд
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