Экономика

11:59 07.09.2018

Украина готова к отопительному сезону - Гройсман

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Украина готова к отопительному сезону - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Украина готова к отопительному сезону.

"Я обращаюсь ко всем политикам: не пугайте людей срывом отопительного сезона. Украина готова. Запасы газа есть, с электроэнергией проблем нет, система работает в штатном режиме. Я хочу подчеркнуть еще раз: ответственность за отопление, свет, горячую воду лежит на местной власти", - сказал В.Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Премьер подчеркнул, что отопительный сезон начнется вовремя.

"С начала нового отопительного сезона мы сделаем все, чтобы через механизм субсидий защитить каждого гражданина Украины. Всех, кто нуждается в этой помощи", - добавил он.

В то же время, В.Гройсман отметил, что и процесс верификации субсидиантов нужен, так как даже первый анализ показал, что только в Киевской области 20 тыс. человек получают двойные субсидии.

Теги: #гройсман #отопление
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