Киев завершил реструктуризацию еврооблигаций на $101,15 млн

Киевский городской совет 4 сентября завершил реструктуризацию непогашенного долга по внешним заимствованиям, обменяв еврооблигации с доходностью 8% и погашением в 2015 году (еврооблигации-2015) общей номинальной суммой $101,149 млн на новые облигации с доходностью 7,5% и погашением 15 декабря 2022, передает пресс-служба городской администрации со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

"На сегодня Киевский городской совет не имеет никакого непогашенного долга по внешним заимствованиям", - подчеркнул Н.Поворозник.

Он уточнил, что облигации с погашением в 2022 году включены в официальный реестр Ирландской фондовой биржи.

Согласно данным биржи, новые еврооблигации (LPN) Киева выпущены через PRB Kyiv Finance Plc на общую номинальную сумму $115,072 млн. Купон по ним выплачивается раз в полгода, ближайшая выплата – 15 декабря этого года.

Как сообщалось, еврооблигации Киева в 2015 году были включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда. Речь шла о двух выпусках еврооблигаций: десятилетних на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и пятилетних на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых.

Киев 23 ноября 2015 года предложил держателям своих еврооблигаций их обмен на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные дерривативы. За одну еврооблигацию номинальной стоимостью $1 тыс. предлагалось две суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. каждая номиналом $0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью $0,25 тыс. Проценты, начисленные по облигациям, намечено было капитализировать и добавить к основной сумме новых облигаций.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года в рамках реструктуризации разрешило перевод долга Киева по еврооблигациям-2015 на $117 млн 393,822 тыс. и еврооблигациям-2016 на $233 млн 671,875 тыс. в государственный долг.

Реструктуризацию выпуска еврооблигаций-2015 поддержало 59,51% их держателей, а еврооблигаций-2016 – 90,9%. По данным источника агентства Bloomberg, предложение по еврооблигациям-2015 отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, базирующийся в Лондоне, который владел 32% еврооблигаций-2005. После этого, по имеющейся информации, шли переговоры с этим кредитором.

Механизм реструктуризации еврооблигаций-2015 предусматривал, что бумаги, которые не будут конвертированы, останутся непогашенными из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам, а возможность перевода их в госбумаги истекает в 2015 году.