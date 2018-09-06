Экономика

14:40 06.09.2018

НБУ ожидает перехода банковской системы к дефициту ликвидности и роста депозитных ставок

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НБУ ожидает перехода банковской системы к дефициту ликвидности и роста депозитных ставок

Банковская системы переходит от состояния излишней ликвидности в состояние ее дефицита, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

"По нашим расчетам, это произойдет если не в ближайшие кварталы, то, вероятно, уже в следующем году", – сказал он на брифинге в НБУ в четверг.

"Будем иметь ситуацию, когда Нацбанк будет предоставлять рефинансирование, а не привлекать деньги от банков. Возможно, нашим основным инструментом будет уже не ставка по привлечению депосертификатов, а будет, вероятно, ставка по кредитованию банковской системы", – добавил О.Чурий.

Он отметил, что в этой ситуации НБУ начал рассматривать вопрос каким образом перейти на этот операционный дизайн в связи с изменением структуры ликвидности банковской системы.

Теги: #депозит #нбу #ликвидность #чурий
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