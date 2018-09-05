Экономика

18:42 05.09.2018

Международные резервы Украины в августе-2018 сократились на 2,9%

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Международные резервы Украины в августе-2018 сократились на 2,9%

 Международные резервы Украины в августе 2018 года сократились на 2,9% и к 1 сентября составили в эквиваленте $17,232 млрд.

Соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, сокращение золотовалютных резервов обусловлено осуществлением платежей по госдолгу. В том числе на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $447,9 млн, из которых $389,2 млн составляло обслуживание и погашение по государственным ценным бумагам. Еще $607,4 млн правительство и НБУ перечислили Международному валютному фонду.

Теги: #нбу #украина #международные_резервы
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