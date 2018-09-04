Минфин отказался повысить ставку долларовых ОВГЗ сверх 5,95%

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник сохранило ставку размещения валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на уровне 5,95% годовых, хотя отдельные покупатели после внешнего размещения Украиной в конце августа 6-месячых нот под 9,1% годовых подняли ставки в заявках до 8% годовых.

Согласно информации на сайте ведомства, оно отклонило шесть заявок на $6,5 млн (по номиналу) на покупку 9-месячных долларовых бумаг по ставкам до 8% годовых и четыре заявки на $2 млн на покупку бумаг с погашением через 1,4 года по ставкам до 6,95% годовых.

В результате объем продаж долларовых ОВГЗ составил $12,61 млн.

На трех аукционах по размещению гривневых бумаг с погашением от трех месяцев до года в ожидании повышения Нацбанком учетной ставки 6 сентября спрос и продажи прогнозировано упали – до 14,96 млн грн. Ставка по всем этим ОВГЗ была установлена на уровне 18%, хотя ранее Минфин пытался удерживать кривую доходности по годичным инструментам на чуть более низком уровне.