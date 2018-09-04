Экономика

12:45 04.09.2018

НКРЭКУ выдала еще двум компаниям "Нафтогаза" лицензии на поставку газа

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НКРЭКУ выдала еще двум компаниям "Нафтогаза" лицензии на поставку газа

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), выдала ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз тепло" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг", являющихся 100%-ными "внучками" НАК, лицензии на поставку природного газа.

Соответствующие решения комиссия приняла на заседании во вторник.

Как сообщалось, компании зарегистрированы в середине августа 2018 года. На их сайтах сообщается о намерении стать трейдерами газа для тенплоснабжающих предприятий и промышленных потребителей соответственно.

Годом ранее НКРЭКУ выдала лицензию на поставку газа ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". Дочерней компании НАК - "Газ Украины" - принадлежит 100% всех трех компаний.

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"В группе Нафтогаз создаются компании, которые будут специализироваться соответственно на поставке газа населению, поставке газа тепловикам и торговле газом на оптовом рынке. Это стандартная практика в мире", - прокомментировал главный коммерческий директор Юрий Витренко на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, в интервью "5 каналу" он отметил, что такое разделение даст всем представление о прибыльности или убыточности сегментов бизнеса группы.

"Люди будут видеть прибыли каждой из компаний. Да, у нас рекордные прибыли. Но они у нас потому, что мы выигрываем у "Газпрома" в Стокгольме. Если бы не было выигрыша по транзиту, то мы были бы убыточны в 2016 году. А людям говорят, что вы платите цены, которые выше экономически обоснованных и это приводит к сверхприбылям "Нафтогаза". Это совершенная неправда. У нас рентабельность газового бизнеса от разведки до продажи газа населению примерно 4%. Мы только в прошлом году вышли на то, чтобы эта рентабельность была положительная. У нас в 2016 году рентабельность была отрицательная. То есть мы теряли средства. Поэтому эта инициатива - иметь отдельные компании для того, чтобы все было прозрачно", - добавил Ю.Витренко.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #нкрэку
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