Экономика

12:39 04.09.2018

Рада упростила требования к экспертизе проектов строительства ВЭС

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Рада упростила требования к экспертизе проектов строительства ВЭС

Верховная Рада Украины упростила требования к проведению экспертизы проектов возведения ветряных электростанций (ВЭС).

За принятие соответствующего законопроекта №8015 во вторник проголосовало 250 депутатов.

Закон дает возможность относить ВЭС к классу последствий СС1 (незначительные последствия), тогда как ранее такие объекты относились к классу последствий не ниже СС2.

Одним из авторов соответствующего законопроекта выступил собственник ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" (производитель ветроустановок) – депутат Максим Ефимов.

Теги: #вэс #строительство #экспертиза
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