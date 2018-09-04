Рада упростила требования к экспертизе проектов строительства ВЭС

Верховная Рада Украины упростила требования к проведению экспертизы проектов возведения ветряных электростанций (ВЭС).

За принятие соответствующего законопроекта №8015 во вторник проголосовало 250 депутатов.

Закон дает возможность относить ВЭС к классу последствий СС1 (незначительные последствия), тогда как ранее такие объекты относились к классу последствий не ниже СС2.

Одним из авторов соответствующего законопроекта выступил собственник ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" (производитель ветроустановок) – депутат Максим Ефимов.