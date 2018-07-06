ЕСПЧ признал нарушение Украиной права консорциума ИМС на справедливый суд при реприватизации "Криворожстали"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим решением признал, что "Индустриальный финансовый консорциум "Инвестиционно-металлургический союз" (ИМС) был лишен права на справедливый суд в Украине в 2005 году при реприватизации Криворожского металлургического завода "Криворожсталь", заявляет ИМС.

"Это решение подтверждает, что мы действовали в рамках закона и были незаконно лишены собственности при реприватизации "Криворожстали". В настоящее время мы анализируем юридические последствия данного решения ЕСПЧ и наши дополнительные процессуальные возможности после его вынесения", – сообщили в ИМС в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" о комментарии решения ЕСПЧ.

По данным консорциума, в своем решении ЕСПЧ постановил, что решения судов Украины, которыми были отменены ранее вынесенные решения в пользу ИМС, нарушили принцип правовой определенности и связанный с ним законный интерес ИМС, чтобы его права были однозначно определены окончательным решением суда.

Согласно информации консорциума, ЕСПЧ также установил, что судебные процессы против ИМС в Украине в 2005 году, если их рассматривать в совокупности и, особенно, на фоне заявлений представителей государства, не соответствовали требованиям к справедливому рассмотрению в понимании Европейской Конвенции по правам человека.

В то же время, Министерство юстиции 5 июля распространило сообщение, в котором утверждает, что ЕСПЧ отклонил требования, которые выдвинул ИМС против Украины в отношении реприватизации "Криворожстали".

"ЕСПЧ, приняв ко вниманию предоставленные правительством аргументы, пришел к выводу, что компания-заявитель не доказала, что была лишена возможности защищать свои имущественные права в ходе повторного рассмотрения дела в национальных судах, а также, что изъятие из ее собственности акций "Криворожстали" было совершено с нарушениями законодательства Украины и привело к возложению на нее чрезмерного бремени", – указал Минюст.

Согласно тексту решению ЕСПЧ от 26 июня, консорциум ИМС требовал $12,9 млрд (около EUR10 млрд) материального ущерба, ссылаясь на увеличение цены "Криворожстали", доход, полученный компанией на протяжении 2005-2007 годов, и предполагаемую потерю дивидендов. Однако суд не выявил причинно-следственной связи между обнаруженным нарушением и материальным ущербом, о котором заявил консорциум, поэтому отверг это требование.

В материалах дела также говорится, что ArcelorMittal, купившая "Криворожсталь" в октябре 2005 года после реприватизации, сообщила о значительных инвестициях в комбинат с момента его приобретения и опасениях возможных существенных потерь, если компания-заявитель преуспеет в этом деле.

Как сообщалось, в 2005 году созданный Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым консорциум ИМС приобрел 93,02% акций "Криворожстали" на приватизационном конкурсе за 4,26 млрд грн (около $800 млн). Избранный в конце 2004 года президентом страны Виктор Ющенко и назначенная в начале 2005 года премьер-министром Юлия Тимошенко заявили о необходимости пересмотра итогов этого конкурса в связи с антиконкурентными условиями приватизации, что привело к значительному занижению цены сделки. Прокуратура оспорила законность продажи комбината, после чего украинские суды отменили итоги конкурса.

ИМС обжаловал решение украинских судов в ЕСПЧ, который принял жалобу к рассмотрению.

Крупнейшая в мире металлургическая компания Mittal Steel (которая позднее объединилась с компанией Arcelor) на открытом конкурсе 24 октября 2005 года приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".