Чешская Sweetondale приобрела три завода стройматериалов в Черкассах и Каменском

Чешская компания Sweetondale завершила сделку по приобретению у российской "Технониколь" трех заводов стройматериалов, планирует вложить EUR3,5 млн в модернизацию черкасского "Завода "Техно", сообщил исполнительный директор Sweetondale Тихомир Лилович в ходе пресс-тура на предприятие в среду.

По его словам, компания закрыла сделку по покупке завода по производству минеральной теплоизоляции в Черкассах и двух заводов по производству полимерной изоляции и битумно-полимерных материалов в Каменском в феврале 2018 года.

"В ближайшее время запланированы инвестиции в порядке EUR3,5 млн (в "Завод "Техно" в Черкассах – ИФ). Особый акцент будет сделан на улучшения качества выпускаемой продукции и увеличении производства. До конца 2018 года запланировано нарастить объемы производства до 1,5 млн куб. м минеральной теплоизоляции", - сообщил Т.Лилович.

По данным гендиректора "Завод "Техно" Олега Ходаковского, инвестиции позволят нарастить производство на 10-15%. По его данным, за январь-май 2018 года завод произвел 600 тыс. куб. м минеральной ваты и активизирует производство в период подготовки к отопительному сезону.

Как сообщил О.Ходаковский, к настоящему времени доля предприятия на украинском рынке минеральной теплоизоляции составляет 41%.

При этом он отметил, что общий объем рынка в 2017 году составил 215 тыс. тонн, а в 2018 году возрастет до 230 тыс. тонн. Цены на минеральную вату за год выросли на 5-7%.

ООО "Завод "Техно" основано в 2007 году. По данным Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, 99% предприятия принадлежит коммерческому обществу "Свитондейл ЦЗ С.Р.О" (Чехия). Конечным бенефициаром является Гари Алан Штерн.

"Завод "Техно" обустроен двумя производственными линиями общей мощностью 105 тыс. тонн продукции в год. Ее ассортимент включает теплоизоляционные плиты, ламельные и обычные рулоны, техническую изоляцию, а также огнезащитные плиты.

Компания экспортирует 7% продукции в 11 стран Евросоюза, а также в Боснию и Герцеговину, Турцию и Молдову. Наибольшая доля экспорта приходится на Румынию и Молдову. В планах компании – увеличить экспорт на 10-15%.

Уставный капитал ООО "Завод "Техно" составляет 600 тыс. грн.

Компания Sweetondale основана в 2012 году Гари Аланом Штерном. Первоначально специализировалась на инжиниринге и лизинге промышленного оборудования. Переговоры по приобретению заводов, принадлежавших "Технониколь", начались в 2015 году и завершились в феврале 2018 года.