Экономика

11:46 05.07.2018

Рада приняла закон о реформировании набсоветов государственных банков

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Рада приняла закон о реформировании набсоветов государственных банков

Верховная Рада в четверг приняла закон о реформировании наблюдательных советов государственных банков (законопроект №8331-д).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 263 народных депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

"Это один из ключевых законов для украинского финансового сектора", - сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ходе обсуждения указанного законопроекта.

Народный депутат Роман Семенуха (фракция "Самопомич") отметил, что принятие закона о реформировании набсоветов госбанков – "важный шаг к дальнейшей корпоратизации государственных банков, продолжению сокращения доли государства в финансовом секторе".

Данным документом предусматривается, что набсовет госбанка должен состоять из девяти членов, из которых шесть должны быть независимыми, три – представителями государства пропорционально от президента, Кабинета министров и Верховной Рады. Набсовет также определяет критерии, которым должны соответствовать независимые члены и представители государства в набсовете госбанка.

Для определения претендентов на должности членов набсовета госбанка Кабинет министров создает конкурсную комиссию, в состав которой входят три представителя от президента Украины, три представителя от правительства, один представитель парламента.

Теги: #госбанки #набсовет #рада #закон
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