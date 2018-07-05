Рада приняла законопроект о "едином окне" на таможне

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект с изменениями в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты о внедрении механизма "единого окна" и оптимизации контрольных процедур на таможне (№7010) с редакционными поправками.

"За" законопроект, рассмотрение которого началось 4 июля, проголосовали 254 народных депутата при необходимых 226 голосов.

Законопроект №7010 входит в пакет из 35 проектов законов, определенных как необходимые для улучшения бизнес-климата и экономического роста в стране. Документ предполагает подачу к таможенному оформлению разрешительных документов в электронной форме.

"Это касается всех видов контроля, которые сегодня проходят товары при перемещении через таможенную границу. Это и фитосанитары, и ветеринары, и экологи, и радиологи – все другие контролеры. Если они выдали документ, то должны его в электронной форме поместить в соответствующую информационную систему, которая администрируется органами доходов и сборов", – пояснила народный депутат Татьяна Острикова в ходе обсуждения законопроекта.