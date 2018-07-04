Глава Европарламента подписал решение о выделении Украине EUR1 млрд

Глава Европарламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере EUR1 млрд, сообщил представитель Украины при Европейском союзе Михаил Точицкий.

"Решение ЕП и Совета по предоставлению макрофинансовой помощи Украине в размере EUR1 млрд. было подписано сегодня президентом Таджани и председателем Австрии накануне 20-го саммита ЕС-ЕС. Большое спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС! – написал М.Точицкий в своем микроблоге в соцсети Твиттер в среду вечером.

Как сообщалось, совет ЕС окончательно одобрил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины, предполагающую выделение EUR1 млрд кредитов при выполнении Киевом ряда условий. Против такого решения проголосовала только Венгрия.