Экономика

19:17 04.07.2018

Президент намерен подписать закон по экспортному НДС на масличные

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Президент намерен подписать закон по экспортному НДС на масличные

Президент Украины Петр Порошенко ожидает на текущей неделе завершения экспертного анализа закона №7403-д, которым отмена возмещения НДС при экспорте сои и рапса не распространяется на сельскохозяйственные предприятия, самостоятельно вырастившие указанные культуры на землях сельхозназначения.

"Убежден, что (закон) будет подписан", – сказал он на встрече с бизнесом в Киеве в среду, отвечая на вопрос из зала, с чем связана задержка с прохождением документа, и просьбу подписать принятый закон.

Как сообщалось, Верховная Рада 22 мая внесла правки в Налоговый кодекс, сохранив для трейдеров временную отмену возмещения НДС при экспорте соевых бобов с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года, рапса - с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года. В то же время парламент освободил из-под действия данной нормы сельхозпроизводителей.

Европейская бизнес ассоциация просила президента ветировать данный закон, считая, что он создаст дискриминационные условия на рынке и приведет к нарушению принципов свободной конкуренции.

Теги: #ндс #масличные #экспорт
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