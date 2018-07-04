Правительство утвердило порядок добровольного страхования ответственности руководителей и членов наблюдательных советов госпредприятий

Кабинет министров Украины утвердил сегодня порядок добровольного страхования ответственности руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий за причиненный предприятию ущерб при исполнении ими своих обязанностей, сообщается на сайте правительства.

Соответствующее решение инициировано и разработано Минэкономразвития.

Согласно утвержденному порядку, страховым риском определяются действия или бездействие руководителя или члена набсовета государственного предприятия при выполнении ими своих полномочий, в результате которых предприятию могут быть нанесены убытки.

В перечень страховых рисков, подлежащих возмещению в случае их наступления, входят: осуществление инвестиционной деятельности, которая привела к убыткам предприятия; высказывания и заявления руководителей предприятия, которые негативно повлияли на деловую репутацию предприятия и привели к его убыткам; разглашение служебной и конфиденциальной информации и коммерческой тайны, что привело к убыткам предприятия; заключение соглашений, в том числе таких, в которых у руководителей или членов набсоветов есть личный интерес, которые привели к убыткам; нанесение ущерба предприятию при проведении процедур по его реорганизации или ликвидации; обнародование недостоверной финансовой отчетности предприятия, что привело к его убыткам.

Перечень страховых рисков может быть дополнен.

Заявление о страховом случае с подробным описанием всех обстоятельств и причин его наступления, а также расчетом нанесенного ущерба подается органом управления предприятия страховщику в течение двух рабочих дней с момента его наступления.

В соответствии с определенным порядком страхования ответственности руководителей госпредприятий, наступление страхового случая и размер убытков, подлежащих возмещению, определяются на основании судебного решения или другими предусмотренными условиями договора о страховании способами.

Страховому возмещению также подлежат убытки предприятия, нанесенные деятельностью или бездействием лиц, которые на момент наступления страхового случая уже не занимают должности в его руководстве.

В то же время, страховым случаем не могут быть события, риск наступления которых застрахован другими договорами, умышленные действия руководства или членов наблюдательных советов предприятия, направленные на наступление страхового случая, а также начисленные предприятию штрафы и пеня.

Порядок страхования рисков деятельности руководителей и членов наблюдательных советов не распространяется на государственные предприятия, которые внесены в перечень объектов, подлежащих приватизации или в отношении которых начата процедура банкротства.