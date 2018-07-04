Экономика

14:14 04.07.2018

Нардепы обжаловали в суде повышение тарифов на электроэнергию на основании формулы "Роттердам+"

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Нардепы обжаловали в суде повышение тарифов на электроэнергию на основании формулы "Роттердам+"

Группа народных депутатов Украины обратилась в Окружной административный суд Киева с иском относительно решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) о повышении цены на электроэнергию на основании формулы "Роттердам+".

"Судебный иск, который мы подали вместе с коллегами относительно абсолютно мошеннического решения, которое было принято НКРЭКУ – энергетическим регулятором - по повышению цены на электроэнергию", - сообщила народный депутат из фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая на совместном брифинге с коллегами по фракции Еленой Сотник, Егором Соболевым, а также народным депутатом из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергеем Лещенко в Киеве в среду.

Она напомнила, что 28 декабря 2017 года регулятор принял решение о повышении цены на электроэнергию на 16,2%.

"Основным критическим фактором была формула "Роттердам+", - отметила В.Войцицкая.

В свою очередь, Е.Сотник пояснила: "Мы подали административный иск в суд, которым собираемся отменить соответствующее незаконное по нашему мнению решение НКРЭКУ. Оно было принято с нарушением процедур. Мы все изложили в иске".

Вместе с тем, она отметила, что нардепы планируют в среду обратиться с ходатайством об обеспечении данного иска, в котором будут просить суд приостановить соответствующее решение регулятора.

"То есть приостановить на отчисление увеличения тарифов по всей Украине в связи с тем, что мы считаем такое решение неприемлемым и незаконным", - сказала нардеп.

Теги: #роттердам #электроэнергия #тарифы
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