Экономика

10:11 04.07.2018

"Ашан" в июле откроет первые в Украине магазины у дома "Мой Ашан"

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"Ашан" в июле откроет первые в Украине магазины у дома "Мой Ашан"

"Ашан Ритейл Украина", входящий в состав французского Auchan Holding, в июле 2018 года откроет первые в Украине магазины в формате "у дома" ("proximity") под вывеской "Мой Ашан", в которых также будут обустроены пункты выдачи онлайн-заказов.

Как сообщила пресс-служба ритейлера, новые объекты разместятся в Киеве на месте магазинов Topmart – по ул. Вильямса, 6а в Голосеевском районе и по просп.Правды, 102 в Подольском районе. Открытия состоятся 12 июля и 26 июля соответственно.

"Создавая мультиформатный, ответственное и инновационное предприятие, "Ашан" продолжает экспансию в Украину. Сейчас компания имеет 22 магазина форматов "гипермаркет" и "суперстор" и вскоре откроет первые магазины у дома под вывеской "Мой Ашан", чтобы стать еще ближе к клиентам и сопровождать их повседневно", - говорится в сообщении.

Согласно ему, магазины, которые сейчас оперируют под вывеской Topmart, требуют временного прекращения деятельности с целью ремоделинга и обновления. Так, магазин Topmart по ул. Вильямса, 6а закрыт на ремоделинг 21 июня, второй будет закрыт 5 июля.

Как указали в пресс-службе, магазины "Мой Ашан" будут включать собственную кулинарию, выпечку, а также кафе.

"Кроме более широкого и разнообразного ассортимента, в магазинах также появится бесплатный Wi-Fi и места для подзарядки мобильных устройств. Еще одной особенностью магазинов "Мой Ашан" станет пункт выдачи товаров - Click and Collect, что позволит клиентам заказывать онлайн весь непродовольственный ассортимент, представленный в гипермаркетах "Ашан", и получать покупки в своем магазине у дома", - отметили в компании.

Как сообщалось, "Ашан Ритейл Украина" в апреле 2018 года открыл первый магазин в формате "superstore" ("супермаркет") "Ашан Зоряный" площадью 3,5 тыс. кв. м в торговом центре "Дафи" (Днепр).

В целом "Ашан" в 2018 году планирует открыть несколько торговых точек в формате "супермаркет" в Киеве.

В последние годы компания делает упор и на развитие онлайн-коммерции. В частности, запущено мобильное приложение "Мой Ашан" и веб-сайт, функционал которых постоянно расширяется.

Теги: #ашан
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