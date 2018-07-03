Экономика

15:17 03.07.2018

Мининфраструктуры с 2019г ограничит возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет – Омелян

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Мининфраструктуры с 2019г ограничит возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет – Омелян

Министерство инфраструктуры Украины с целью обеспечения безопасности авиаперевозок приняло решение с 2019 года ввести запрет на использование пассажирских самолетов в возрасте более 20 лет, а также ввести ежемесячно обновляемый рейтинг авиакомпаний.

"Второй год подряд мы наблюдаем резкий рост авиаперевозок. Количество чартерных рейсов выросло фактически вдвое. Мы обязаны обеспечить надежный уровень безопасности и комфорта", - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге во вторник.

По его словам, с этой целью в ближайшие две недели Государственная авиационная служба проведет комплексную техническую ревизию самолетов, используемых, в первую очередь, для регулярных перевозок.

"Кроме того, со следующего года планируем ограничить в Украине возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет. То есть, все, что старше 20 лет, летать в Украине не будет", - отметил В.Омелян.

Он добавил, что до конца текущей недели на сайте Мининфраструктуры и Госавиаслужбы будет размещен рейтинг авиакомпаний, который будет обновляться ежемесячно.

"Каждый гражданин, туроператор, турагентство смогут увидеть качественную аналитику: с какой частотой выполнялся рейс, как часты опоздания, и выбрать: или заплатить на $50 дороже за путевку и иметь своевременный вылет, или сэкономить и провести некоторое время, надеюсь, минимальное, в аэропорту прибытия/отбытия", - резюмировал министр.

Теги: #омелян #авиакомпании #парк #самолеты #мининфраструктуры
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