Порошенко подпишет закон о валюте в среду

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в среду, 4 июля, подпишет ранее одобренный Верховной Радой закон о валюте.

"Завтра я подпишу… закон о валюте, который был подан мной и проголосован в парламенте", заявил П.Порошенко во время украино-сербского бизнес-форума во вторник в Белграде.

По словам президента, данный закон будет способствовать благоприятному инвестиционному климату в Украине.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" проголосовали 228 народных депутатов.

По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона "О валюте" даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.