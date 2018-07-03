Экономика

14:46 03.07.2018

Порошенко подпишет закон о валюте в среду

1 мин читать
Порошенко подпишет закон о валюте в среду

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в среду, 4 июля, подпишет ранее одобренный Верховной Радой закон о валюте.

"Завтра я подпишу… закон о валюте, который был подан мной и проголосован в парламенте", заявил П.Порошенко во время украино-сербского бизнес-форума во вторник в Белграде.

По словам президента, данный закон будет способствовать благоприятному инвестиционному климату в Украине.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" проголосовали 228 народных депутатов.

По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона "О валюте" даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.

Теги: #порошенко #валюта #закон
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада приняла закон о возобновлении кредитования

Валютный кризис поставил под угрозу план газовой независимости Аргентины

Порошенко обсудил с руководством компании Unilever готовящиеся изменения в налоговой сфере

Доллар дорожает к евро и стабилен к иене

Новый закон о валюте сократит количество исков от недобросовестных должников - мнение

НБУ в июне возобновил продажу валюты на межбанке

Лозунг "маски-шоу стоп" остался лозунгом, отношение правоохранителей к бизнесу не изменилось – юристы

ЕБА призвала НБУ, Минфин и ГФС разъяснить порядок кассовой дисциплины в связи с введением правила округления чека

ЕБА про закон о валюте: обновление законодательства бизнес-сообщество ожидало 25 лет

Рада приняла закон "О валюте"

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининфраструктуры с 2019г ограничит возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет – Омелян

МК "Запорожсталь" увеличил именной стипендиальный фонд лучшим студентам запорожских вузов почти вдвое

МХП намерен в 2018 г. внедрить web-платформу и мобильное приложение "Агропортал" по обмену информацией

Рада отказалась освобождать от НДС импорт оборудования для электростанций на ВИЭ

Египет заявляет о планах "Нибулона" инвестировать в эту страну $2 млрд

Производитель с/х техники AGCO рассчитывает к 2021г нарастить долю на украинском рынке до 20%

Авария на энергосети Азербайджана нарушила работу сухопутных нефтепромыслов ГНКАР

МОТ, Дания и Минсоцполитики запускают проект по улучшению управления рынком труда в Украине

В Узбекистане увеличили зарплаты бюджетников и пенсии на 7%

PwC оштрафована на $625,5 млн в связи с банкротством Colonial Bank

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА