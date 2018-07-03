Экономика

10:46 03.07.2018

В РФ опять высказывают претензии к белорусским продуктам

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В РФ опять высказывают претензии к белорусским продуктам

Россельхознадзор в очередной раз выявил нарушения в продукции белорусских перерабатывающих предприятий.

Как сообщает служба, нарушения обнаружены во время исследования продукции в подведомственных Россельхознадзору лабораториях. Так, повторно выявлены бактерии группы кишечной палочки в рыбе производства форелевого хозяйства "Лохва". В связи с этим поставки продукции с него теперь будут находиться под усиленным лабораторным контролем.

Такая же мера введена в отношении продукции предприятия "Мозырские молочные продукты", в которой обнаружено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Кроме того, Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Белоруссии о случаях превышения массовой доли нитратов в молоке ОАО "Беллакт Волковысское", Оршанского молочного комбината, Минского молочного завода №1, предприятия "Данон Пружаны". В сырах ОАО "Дятловский сыродельный завод" и ОАО "Здравушка-милк" (Холопенческий филиал) обнаружены стерины.

Теги: #россельхознадзор #рф #продукты #белорусь
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