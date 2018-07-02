Экономика

18:54 02.07.2018

МЭРТ инициирует обнуление ставки ввозной пошлины на пряжу для производства швейных ниток

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МЭРТ инициирует обнуление ставки ввозной пошлины на пряжу для производства швейных ниток

Снизить с 4% до 0% размер льготной ставки ввозной пошлины на пряжу из синтетических штапельных волокон, используемую для производства швейных ниток, с 2019 года предлагает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Таможенный тариф Украины размещен для обсуждения на сайте министерства.

Согласно законопроекту, предлагается обнулить ставки пошлины на пряжу однокрученную или многокрученную (УКТВЭД 5509 22 00 00), а также смешанную главным образом или исключительно из хлопка (5509 53 00 00). В настоящее время ставки на эту пряжу составляет 4% (льготная) и 15% (полная).

МЭРТ отмечает, что законопроект разработан в исполнение поручения Кабинета министров Украины по результатам встречи премьер-министра с руководителями предприятий легкой промышленности в г.Богуславе в феврале текущего года.

Инициатор законопроекта отмечает, что на сегодня работа предприятий легкой промышленности более чем на 90% зависит от импорта сырья и материалов, в том числе, хлопчатобумажного волокна, химических волокон и ниток, шерсти, пряжи, тканей, красителей, которые в Украине не производятся или производятся ограниченно.

В частности, за последние три года импорт швейных ниток только из синтетических штапельных волокон, выпускаемых из обозначенной в проекте пряжи и широко используемых населением и более чем 1,5 тыс. отечественными предприятиями по производству одежды, достигли более 1,1 тыс. тонн на сумму $8,1 млн.

При этом, более 80% объемов завозится из Китая (60%) и Турции (20%) с нулевой ставкой пошлины.

В документе напоминается, что в конце 2017 года в Украине создано новое отечественное производство швейных ниток ТМ "Барва", а на сырье для их производства действует 4%-я ставка ввозной пошлины.

Основные поставщики такой пряжи - Китай, Индия, Индонезия.

"Законопроект разработан с целью обеспечения отечественных предприятий легкой промышленности необходимым сырьем, создания и развития в Украине предприятий углубленной переработки сырья (пряжи) для наращивания производства продукции с добавленной стоимостью (ниток, тканей)", - отмечает инициатор законопроекта.

Теги: #пошлины #нитка #мэрт
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