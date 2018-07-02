Путин продлил на полгода ограничения при транзите грузов из Украины в Казахстан и Киргизию

Президент РФ Владимир Путин продлил на вторую половину 2018 года действие указа от 1 января 2016 года "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию РФ".

"Внести … изменение, заменив в пункте 4 слова "до 30 июня 2017 года" словами "до 1 января 2019 года", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Настоящий указ вступил в силу с 29 июня 2018 года.

Указ президента РФ от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через российскую территорию осуществляются только с территории Белоруссии при соблюдении особых условий. Речь о применении средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы "ГЛОНАСС", а также о наличии у водителей учетных талонов.

Украина обжалует такие ограничительные меры во Всемирной торговой организации (ВТО). В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%,в том числе в Казахстан - на 45,5%.

Помимо того, Минэкономразвития и Мининфраструктуры Украины заявляли о планах создать новый альтернативный экономически выгодный паромный маршрут через Грузию и Азербайджан, однако практическая реализация этих планов пока отсутствует.

Как заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в конце июня, задержка связана с отсутствием закона о концессии, с помощью которой можно было бы разрушить существующую "квазимонополию" на этом маршруте.

"В июле хочу провести переговоры с компаниями, которые проявляют интерес", – сообщил глава Мининфраструктуры на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией 21 июня. По его словам, целью их является запуск частного бизнеса на этот маршрут, не дожидаясь принятия закона о концессии.