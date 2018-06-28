S&P повысило рейтинги Украины по национальной шкале до "uaBBB" в связи с пересмотром критериев

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors повысило долгосрочные рейтинги Украины по национальной шкале с "uaBBB-" до "uaBBB" рекалибровкой таблицы соответствий рейтингов по национальной шкале рейтингам по международной шкале.

"Наши рейтинги Украины по международной шкале, а также рейтинги выпусков долговых обязательств этой страны по международной шкале не затронуты данным рейтинговым действием", - отмечается в сообщении S&P в четверг.

Рейтинги Украины были подтверждены 20 апреля на уровне "В-/В"; прогноз остается "Стабильным".

Согласно сообщению агентства, следующая запланированная публикация по рейтингам Украины состоится 19 октября 2018 года.

S&P напоминает, что его кредитный рейтинг по национальной шкале - это мнение агентства о кредитоспособности эмитента или долгового инструмента относительно других эмитентов и обязательств данной страны. Целью является обеспечение большего ранжирования кредитного риска внутри страны.