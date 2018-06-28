"Укрзализныця" до июля запустит три модернизированные электрички, до конца года – 22

ПАО "Укрзализныця" до конца июня намерена запустить третий с начала месяца капитально отремонтированный и модернизированный электропоезд пригородного сообщения, а до 2019 года планируется отремонтировать всего 22 состава, отмечается в сообщении ПАО.

"Пригородное сообщение остается проблемным вопросом. У нас сегодня более 90% износа парка и убытков только за прошлый год от этих перевозок на 4,5 млрд грн. Однако сами по себе, шаг за шагом, наверстываем то, что почти не делалось много лет, - обновляем пригородный подвижной состав. В 2018 году планируем обновить 22 электрички", - цитируется в сообщении и.о. предправления ПАО Евгений Кравцов.

В июне 2018 года уже введены в эксплуатацию два электропоезда после капитального ремонта для обслуживания пассажиров региональных филиалов "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".

До конца месяца еще одна модернизированная электричка будет отправлена для обслуживания пассажиров регионального филиала "Львовская железная дорога".

Базовая стоимость такого капитально-восстановительного ремонта одного поезда - от 35 до 38 млн грн.

Ремонтировались электропоезда на "Киевском електровагоноремонтом заводе".

Кроме выполнения капитального ремонта, на указанных поездах выполнен комплекс модернизаций, направленный на улучшение условий перевозок пассажиров и повышение надежности электропоездов в эксплуатации.

В частности, покраска выполнена более качественными эмалями, для удобства пассажиров установлены блоки сидений с улучшенными эргономическими свойствами, вагоны оборудованы современным экономичным освещением. Для обеспечения безопасности движения электропоездов повышена надежность ходовой части, заменено устаревшее электрооборудование на современное, установлено современное светосигнальное оборудование. Благодаря капитального ремонта электропоездов продлен срок их службы.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" в январе-марте 2018 года получило 271 млн грн чистой прибыли, что в 20 раз больше, чем за І квартал 2017 года.

"Укрзализныця" по итогам 2017 года получила 114,55 млн грн чистой прибыли против 7,322 млрд грн убытка в 2016 году, однако совокупный убыток составил 77,24 млн грн против 7,43 млрд грн годом ранее, сообщала компания со ссылкой на аудированную консолидированную отчетность.

Доходы "Укрзализныци" от грузовых перевозок в прошлом году выросли на 10,4% - до 60,112 млрд грн, пассажирских перевозок – на 8,8%, до 7,318 млрд грн, другие доходы - на 20,7%, до 6,507 млрд грн.

Кабинет министров на заседании 14 февраля утвердил консолидированный финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2018 год с показателем дохода в сумме 92,2 млрд грн и прибыли - 0,7 млрд грн.