Экономика

13:04 27.06.2018

Французская Alstom намерена открыть представительство в Украине

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Французская Alstom намерена открыть представительство в Украине

Французская компания-производитель подвижного состава и инфраструктуры Alston намерена в течение нескольких месяцев открыть представительство в Украине, в частности офис в Киеве.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии в Alstom Бернард Пелль во время презентации первого грузового электровоза для компании "Азербайджанские железные дороги" в Астане.

"Мы уже нашли человека, который будет представлять интересы Alstom в Украине и заниматься развитием бизнеса для нас. Этот человек также будет отвечать за открытие нашего офиса в Киеве", - заявил он.

А.Пелль также уточнил, что Alston планирует открыть офис в Киеве уже в ближайшие месяцы, отметив, что не может назвать точную дату, поскольку многое зависит от административной работы в Украине, с которой в компании "не очень знакомы".

Он также не назвал ФИО будущего представителя компании, однако уточнив, что тот уже выбран.

Грузовой электровоз Prima T8 AZ8A, презентованный в Астане в среду, стал частью контракта, совместно предприятия Alstom компании "Электровоз курастыру зауыты" (ЭКЗ) и Азербайджанских железных дорог на поставку 50 локомотивов, включая 10 пассажирских локомотивов Prima M4 AZ4A.

Локомотив Prima T8 AZ8A имеет восемь осей, способен тянуть состав до 9 тыс. тонн и развивать скорость до 120 км/час. Мощность двигателя модели - 8,8 мегаватт. Элезэктровоз оснащен функцией рекуперации и произведен с локализацией 25%.

Компания Alstom производит электровозы с 19 века. Центральный офис находится во Франции, при этом компания имеет представительства в более чем 60 странах. Alstom специализируется на решениях в области единых транспортных систем и предлагает широкий спектр решений как по части подвижного состава, так и по части инфраструктуры, систем СЦБ и цифровых технологий мобильности.

Теги: #alstom #электровоз #представительство #желдорога
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