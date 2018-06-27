Экономика

11:50 27.06.2018

"Аграрный фонд" выплатил 71 млн грн дивидендов за 2017 год

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"Аграрный фонд" выплатил 71 млн грн дивидендов за 2017 год

ПАО "Аграрный фонд" выплатило государству дивиденды в размере 71,09 млн грн по результатам деятельности предприятия в 2017 году, сообщается на сайте компании.

Согласно информации, за 2016 год "Аграрный фонд" выплатил 24,355 млн грн дивидендов.

Как сообщалось, чистая прибыль "Аграрного фонда" по итогам 2017 года выросла почти в два раза сравнению с 2016 годом – до 94,8 млн грн.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства.

Предыдущее руководство "Аграрного фонда", возглавляемое Александром Кирюком, разместило на счетах Брокбизнесбанка более 2 млрд грн, в Радикал банке - 300 млн грн. Однако из-за банкротства этих финансовых учреждений деньги предприятию не возвращены.

Изначально инициатором преобразования "Аграрного фонда" в ПАО выступил Минагропрод Украины, мотивируя это возможностью фонда привлекать небюджетные средства и осуществлять инвестиционные проекты в аграрном секторе.

В начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд". Уставный фонд компании составляет 5 млрд грн.

По оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки - 13%.

Теги: #аграрный_фонд #дивиденды
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