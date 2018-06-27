Экономика

09:59 27.06.2018

Французская Alstom заинтересована в сотрудничестве с "Укрзализныцей"

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Французская Alstom заинтересована в сотрудничестве с "Укрзализныцей"

Французская компания-производитель подвижного состава и инфраструктуры Alston заинтересована в сотрудничестве с ПАО "Укрзализныця".

Об этом управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии в Alstom Бернард Пелль заявил на презентации первого грузового электровоза для компании "Азербайджанские железные дороги" в Астане, передает корреспондент "Интерфакс-Украина" с места событий.

"Мы недавно провели переговоры с ПАО "Укрзализныця", по их словам, в ближайшие 5 лет им понадобится около 210 локомотивов четырех разных типов. В основном, как мы знаем, это грузовые локомотивы. Мы готовы это сделать, однако все зависит от финансирования, а также от того, какой процент локализации потребуется", - заявил он в комментарии "Интерфакс-Украина".

Б.Пелль также уточнил, что Alston активно ищет различные варианты финансирования поставок тяги для украинских железных дорог.

Грузовой электровоз Prima T8 AZ8A, презентованный в Астане в среду, стал частью контракта, совместно предприятия Alstom компании "Электровоз курастыру зауыты" (ЭКЗ) и Азербайджанских железных дорог на поставку 50 локомотивов, включая 10 пассажирских локомотивов Prima M4 AZ4A.

Локомотив Prima T8 AZ8A имеет восемь осей, способен тянуть состав до 9 тыс. тонн и развивать скорость до 120 км/час. Мощность двигателя модели - 8,8 мегаватт. Элезэктровоз оснащен функцией рекуперации.

Компания Alstom производит электровозы с 19 века. Центральный офис находится во Франции, при этом компания имеет представительства в более чем 60 странах. Alstom специализируется на решениях в области единых транспортных систем и предлагает широкий спектр решений как по части подвижного состава, так и по части инфраструктуры, систем СЦБ и цифровых технологий мобильности.

Теги: #укрзализныця #сотрудничество #франция
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