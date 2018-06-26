Экономика

13:05 26.06.2018

ЕС надеется запустить до летних каникул 3-сторонние переговоры о судьбе украинской ГТС после 2019г

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ЕС надеется запустить до летних каникул 3-сторонние переговоры о судьбе украинской ГТС после 2019г

Транзит российского газа через Украину является очень важным для энергетической безопасности ЕС и потенциально конкурентоспособен, однако необходимо быстрее начать реальную дискуссию, как обеспечить его безопасность на период после 2019 года, когда завершается контракт на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом", заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Мы сейчас очень интенсивно работаем с украинским правительством, с нормандским форматом, то есть с Германией и Францией, по запуску (kick-starting) нового процесса трехсторонних переговоров. Мы все еще надеемся, что мы будем иметь первый их раунд до летних каникул", – сказал он в Вашингтоне 25 июня на конференции Atlantic Council об энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе.

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По словам вице-президента, на этих переговорах с участием Украины, России и ЕС необходимо обсудить объемы транзита, которые имели бы коммерческую ценность, тарифы, необходимые инвестиции в украинскую газотранспортную систему (ГТС), а также интерес к управлению ею со стороны ведущих европейских компаний с высокой репутацией.

"Это все в повестке дня. Я надеюсь, что мы сможем найти хорошее решение на долгосрочный период, которое обеспечит, что этот маршрут останется важным в обеспечении Европы российским газом", – заявил М.Шефчович.

Он сообщил, что намерен обсудить вопрос трехсторонних переговоров на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком, которая запланирована на 26 июня, а также в ходе саммита Украина-ЕС, который пройдет 9 июля.

Ссылаясь на общение с украинскими коллегами, вице-президент Еврокомиссии отметил, что они понимают необходимость обеспечить конкурентные преимущества украинской ГТС по сравнению с другими маршрутами, то есть предложить хорошие тарифы и сервис, а также грамотное управление и бесперебойную работу.

М.Шефчович добавил, что Украина имеет большие подземные хранилища газа (ПХГ) на западе стране, которые являются очень важным стратегическим активом для управления таких крупных газовых систем.

В этой связи вице-президент позитивно оценил перспективы привлечения одной из ведущих европейских газовых компаний с высокой репутацией к управлению ГТС Украины на период после 2019 года.

По его мнению, дополнительную уверенность этому проекту могли быть дать США и международные финансовые организации, которые могли бы "войти в игру" и обеспечить гарантии финансирования необходимой модернизации компрессорных станций и газопровода.

"Я верю, что такая коалиция может быть построена", – заявил М.Шефчович.

Теги: #нафтогаз #газпром #гтс #газ #переговоры #шевчович #ес
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