Кабмин понизил норму дивидендов для "Укрзализныци" за 2017 год с 75% до 30%

ПАО "Укрзализныця" направит на выплату дивидендов за 2017 год 30% чистой прибыли, что составляет 33,16 млн грн.

Согласно постановлению Кабинета министров №495 от 20 июня, опубликованному в "Урядовом курьере" во вторник, остальные 70% чистой прибыли, или 77,37 млн грн, будут направлены на покрытие убытков прошлых лет.

Правительство обязало компанию уплатить дивиденды до 30 июня, а также признало деятельность правления ПАО за прошлый год удовлетворительной.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обязал предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.

В то же время для ЧАО "Укргидроэнерго" и Ощадбанка сделано исключение: они должны выплатить в госбюджет дивиденды в размере 30% прибыли за 2017 год – минимальный допустимый размер, согласно закону об управлении объектами госсобственности.

Постановлением №495 к этим госкомпаниям добавлена и "Укрзализныця".