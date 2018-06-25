НБРГА начало расследование авиаинцидента с самолетом Boeing 737 авиакомпании "ЯнЭйр"

Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА) проводит расследование серьезного авиаинцидента, который произошел с самолетом Boeing 737-400 авиакомпании "ЯнЭйр" (YanAir) днем 23 июня при выполнении рейса "Харьков-Батуми".

"Во время набора высоты, на 20000 футах, экипаж обратил внимание на негерметизацию ВС (воздушного судна – ИФ). КВС (командир ВС – ИФ) принял решение о снижении и выполнении посадки на запасном аэродроме "Киев" (им. И.Сикорского). При снижении произошло выпадение кислородных масок", – описывает инцидент НБРГА в сообщении на своем сайте.

Согласно его данным, посадка была выполнена благополучно спустя 47 минут после взлета.

Авиакомпания выполняет рейсы с 2013 года: регулярные из Украины в Грузию и Израиль, а также чартерные в курортные страны. Авиакомпания базируется в международном аэропорту "Киев" им. И.Сикорского (Жуляны). Согласно информации на сайте авиакомпании, на сегодня ее флот насчитывает Airbus 321, три самолета Airbus 320, два турбовинтовых Saab 340 и два Boeing 737.