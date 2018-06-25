Штраф в 1 млрд евро, который заплатил Volkswagen, пойдет на интернет и больницы в ФРГ

Штраф примерно в 1 млрд евро, который автоконцерн Volkswagen был вынужден выплатить в результате "дизельного" скандала федеральной земле Нижняя Саксония, пойдет на модернизацию интернета и больниц в регионе, сообщил премьер-министр федеральной земли Штефан Вайль в Ганновере в понедельник.

"Нижняя Саксония хочет использовать эти средства для того, чтобы расширить сеть высокоскоростного интернета и для обеспечения университетских больниц в Ганновере и Геттингене. Остальные средства пойдут на выплату долгов, ремонт спортивных сооружений, а также поступят в фонд защиты природы", - сказал Ш.Вайль, которого цитирует агентство DPA.

В частности, по его словам, на интернет пойдет 350 млн евро, на больницы - тоже 350 млн евро. По 100 млн евро планируется выделить спортивным организациям, на списание долгов и на защиту природы.