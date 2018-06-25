Экономика

16:07 25.06.2018

Штраф в 1 млрд евро, который заплатил Volkswagen, пойдет на интернет и больницы в ФРГ

1 мин читать
Штраф в 1 млрд евро, который заплатил Volkswagen, пойдет на интернет и больницы в ФРГ

 Штраф примерно в 1 млрд евро, который автоконцерн Volkswagen был вынужден выплатить в результате "дизельного" скандала федеральной земле Нижняя Саксония, пойдет на модернизацию интернета и больниц в регионе, сообщил премьер-министр федеральной земли Штефан Вайль в Ганновере в понедельник.

"Нижняя Саксония хочет использовать эти средства для того, чтобы расширить сеть высокоскоростного интернета и для обеспечения университетских больниц в Ганновере и Геттингене. Остальные средства пойдут на выплату долгов, ремонт спортивных сооружений, а также поступят в фонд защиты природы", - сказал Ш.Вайль, которого цитирует агентство DPA.

В частности, по его словам, на интернет пойдет 350 млн евро, на больницы - тоже 350 млн евро. По 100 млн евро планируется выделить спортивным организациям, на списание долгов и на защиту природы.

Теги: #volkswagen #штраф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 41 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце прошлого лета

Ford и Volkswagen могут начать совместную разработку автомобилей

Volkswagen отзывает свыше 35 тыс. автомобилей в Китае

Верховный Суд признал законным решение АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" почти на 13 млн грн

ГФС отменила штраф почти на 200 млн грн British American Tobacco

Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро в связи с дизельным скандалом

Суд вновь рассмотрит вопрос взыскания части прибыли "Газтранзита" в счет антимонопольного штрафа "Газпрома"

Узбекистан планирует начать сборку Volkswagen Amarok

НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга

АМКУ оштрафовал "Укртрансгаз" на 1,65 млн грн за нарушение сроков подачи информации

ПОСЛЕДНЕЕ

Запасы угля на складах ТЭС Украины меньше прошлогодних в 1,7 раза

Белорусский Паритетбанк снова подал заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка

Совокупный убыток ФГВФЛ в 2017г уменьшился в 2,8 раза

НБРГА начало расследование авиаинцидента с самолетом Boeing 737 авиакомпании "ЯнЭйр"

Микольская в Лондоне обсудит расширение украинского экспорта в Великобританию

"Укроборонпром" сменил директора "Спецтехноэкспорта"

"Укрэнерго" за 5 мес. снизило передачу электроэнергии на 4,8%

Группа PSA начнет дистрибуцию Opel в Украине с 2019г

"Нова Пошта" решила прекратить работу с почтоматами "ПриватБанка" и расширить собственную сеть почтоматов

Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА