Экономика

12:30 25.06.2018

"Укрзализныця" в 2018г построила 1300 грузовых вагонов на своих заводах и купила 450 - Кравцов

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"Укрзализныця" в 2018г построила 1300 грузовых вагонов на своих заводах и купила 450 - Кравцов

ПАО "Укрзализныця" с начала текущего года пополнила парк новых грузовых вагонов 1750 ед., в том числе 1300 вагонов построены на заводах "Укрзализныци", сообщил глава ведомства Евгений Кравцов.

"Провели дерегуляцию вагонной составляющей тарифа – выполняем обещания и увеличиваем парк грузовых вагонов. 1750 вагонов уже поступило в региональные филиалы, еще 50 полувагонов и фитинговую платформу ожидаем в конце июня", - написал Е.Кравцов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в текущем году в целом "Укрзализныця" планирует "своими силами" построить 3600 вагонов.

"В ближайших планах – ввести в работу построенную на заводе "Укрзализныци" фитинговую платформу для перевозки контейнеров – раньше мы их закупали, теперь производим на своих мощностях", - отмечает Е.Кравцов.

Помимо этого, глава УЗ сообщил, что до конца года Панютинский вагоноремонтный завод планирует начать выпуск наиболее востребованных вагонов – зерновозов.

"Уже разрабатывается конструкторская документация, после – ожидаем первый образец и испытания", - добавил он.

В то же время, как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на минувшей неделе на встрече с Европейской бизнес ассоциацией, он не является сторонником самостоятельного строительства "Укрзализныцей" вагонного парка.

"Надо инвестировать в пути, локомотивы", - дал свое видение инвестиционных приоритетов министр.

По его мнению, в грузовые вагоны должны инвестировать частные перевозчики, а "Укрзализныце" следует покупать лишь пассажирский состав, но который бы обеспечивал рентабельность перевозок.

Как сообщалось, помимо строительства собственных грузовых вагонов, "Укрзализныця" планирует приобрести еще 3,5 тыс. грузовых вагонов на средства ЕБРР, а также 60 пассажирских вагонов и две секции электропоездов – на собственные средства.

Также планируется модернизировать 226 пассажирских вагонов и 100 секций электропоездов.

Теги: #вагоны #кравцов #укрзализныця #парк
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