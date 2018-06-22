Экономика

17:44 22.06.2018

AgriLab планирует в конце 2018г открыть лабораторию анализа и оценки качества почвы и сельхозпродукции

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AgriLab планирует в конце 2018г открыть лабораторию анализа и оценки качества почвы и сельхозпродукции

Агроконсалтинговая компания AgriLab в конце 2018 года намерена открыть лабораторию анализа и оценки качества почвы и сельхозпродукции по международным стандартам в Киевской области.

"Производительность в первый год составит от 200 образцов почвы в сутки на широкий комплекс показателей (15-20 основных показателей качества). За несколько лет производительность лаборатории возрастет до 1 тыс. образцов в сутки или более 3 млн га детального обследования качества почв в год", - сообщил СЕО компании AgriLab, официальный представитель Международной организации по точному земледелию (ISPA) в Украине Ярослав Бойко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Инвестиции в основное оборудование технологической линии лаборатории оцениваются более чем в $2 млн. Площадь лаборатории превышает 2 тыс. кв. м.

По его словам, в вопросах внедрения инноваций украинские агрокомпании значительно отстают от своих европейских и американских коллег. В Украине процесс внедрения точного земледелия только начинает набирать обороты. Если говорить о правильном и системном внедрение точного земледелия, то в Украине это менее 5% площадей.

"Конечно, имплементация технологий точного земледелия требует затрат, но некоторые из них окупаются уже в течение первого маркетингового года. Например, использование технологий мониторинга (спутниковые снимки, дроны, портативное оборудование) за посевами и управление азотным питанием оптимизирует применение удобрений до 30% и повышает урожайность в зависимости от культур – до 20%. Но чтобы получить максимальный эффект, внедрять инновации нужно системно и комплексно", - уточнил СЕО AgriLab.

Я.Бойко указал, что положительной тенденцией развития точного земледелия в Украине за последнее время является то, что все больше инноваций внедряют малые и средние хозяйства с земельным банком от 3 тыс. до 20 тыс. га, при том, что несколько лет назад считалось, что внедрить точное земледелие под силу только крупным агрохолдингам.

СЕО AgriLab отметил, что компания провела анализ качества почв и оцифровку около 900 тыс. га для более 230 компаний-клиентов.

"Это фактическая площадь, на которой были проведены обследование, картографирование и разработаны рекомендации по технологиям. Теперь эти хозяйства имеют основной фундамент для внедрения технологий точного земледелия. В наших планах по итогам года выйти по показателю анализа качества почв и оцифровке на 1,2 млн га", - уточнил Я.Бойко.

AgriLab - агроконсалтинговая компания, основанная в 2014 году, разрабатывает и внедряет комплексные решения и технологии для повышения эффективности сельскохозяйственных предприятий.

Компания проводит комплексный агрохимический анализ полей, предоставляет рекомендации по системе удобрения культур, определяет плановую урожайность с учетом экономической целесообразности, создает технологические карты для работы техники, модернизирует и переоборудует технику для внедрения систем точного земледелия, оцифровывает и автоматизирует работу предприятий, создает программные решения для агрономов.

Теги: #почва #земля #лаборатория #анализ #агрокомпания
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