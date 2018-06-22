Суд удовлетворил иск Ощадбанка о взыскании кредитной задолженности "Креатив Агро"

Ленинский районный суд г. Кировограда 21 июня удовлетворил исковое заявление государственного Ощадбанка(Киев) о взыскании кредитной задолженности ООО "Креатив Агро" в размере $8,4 млн и 28 млн грн с поручителей - физических лиц Максима Березкина и Юрия Давыдова.

Согласно пресс-релизу Ощадбанка, суд также отказал в удовлетворении встречных исков указанных лиц о прекращении правоотношений по договорам поручительства, заключенным с банком в обеспечение надлежащего исполнения кредитных обязательств "Креатив Агро".

Таким образом, общая сумма кредитной задолженности группы компаний "Креатив", взысканной по решению судов в пользу Ощадбанка с М. Березкина и Ю. Давыдова, достигла $212,7 млн, EUR12,7 млн и 255 млн грн.

Согласно сообщению, в производстве Ленинского районного суда г. Кировограда остается еще одно дело, возбужденное по иску банка о взыскании задолженности ЧАО "Креатив" в размере $110,6 млн и 518,5 млн грн с предыдущих владельцев и топ-менеджеров группы компаний.

Ощадбанк основан в 1991 году, является вторым по величине активов банком страны.