Экономика

13:49 22.06.2018

Реформа электроэнергетики в Украине важнее трансформации газового сектора – Шефчович

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Реформа электроэнергетики в Украине важнее трансформации газового сектора – Шефчович

Реформа электроэнергетики в Украине важнее трансформации газового сектора, считает вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"На сегодня основной фокус делается на газовых вопросах. Внимание к ним очень велико по многим причинам, но реформа рынка электроэнергии не менее важна … Можно сказать, что реформа электроэнергетики важнее, чем реформа газового сектора", - сказал он в ходе доклада на конференции "Реформа сектора электроэнергии в Украине - энергетический переход и интеграция с европейским энергорынком" в пятницу в Брюсселе.

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М.Шефчович подчеркнул важность становления независимого регулятора рынка электроэнергии (НКРЭКУ), завершения реформы корпоративного управления НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, вице-президент ЕК обратил внимание на обеспечении конкурентных и прозрачных условий как на оптовом, так и на розничных рынках электроэнергии, напомнил о важности инвестиций в повышение надежности и качества работы электросетей (в т.ч. в контексте интеграции в ENTSO-E).

Как отметил М.Шевчович, одной из стратегических целей ЕС и Украины является наращивание доли возобновляемых источников в энергобалансе. В этом контексте вице-президент ЕК приветствовал подготовленный членами комитета Рады по вопросам ТЭК законопроект о внедрении системы аукционов при стимулировании ВИЭ.

 

Теги: #ес #реформа #шевчович #электроэнергия #газ #электроэнергетика
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