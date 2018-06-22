Гройсман настаивает на сохранении за государством контрольного пакета "Турбоатома"

Государство сохранит 51% "Трубоатома" в своей собственности при приватизации предприятия, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Контрольный пакет акций должен остаться в собственности государства. Остальную часть, возможно, выставить на продажу известным производителям аналогичной продукции в мире. И таким образом сделать предприятие сильнее", – отметил премьер-министр в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.

Кабинет министров принял решение об объектах, которые могут быть приватизированы, и обозначило долю государства в этих компаниях, однако не указывало, какая доля будет продана, добавил он.

"Сейчас таких решений нет", – подчеркнул В.Гройсман, говоря о предполагаемой к продаже доле предприятия.

Ранее премьер-министр заявлял о возможности продать 20-25% акций в случае приватизации "Турбоатома".

Как сообщалось, в конце мая 2018 года Кабинет министров опубликовал перечень предприятий "большой" приватизации на 2018 год, в который вошли 23 предприятия: пять облэнерго, "Центрэнерго", "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) и "Сумыхимпром".